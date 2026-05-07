Україна має шанс: дипломат назвав позитивний і негативний сценарії завершення війни

Зараз ніхто не зможе зробити точний прогноз, коли саме завершиться війна в Україні. Ситуація розвивається таким чином, що можливі абсолютно різні сценарії.

Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий розповів 24 Каналу, що Україна має шанс вийти з повномасштабної війни. Але багато що залежить від низки факторів. Зокрема від наших дій та рішень міжнародних партнерів.

Який оптимістичний сценарій закінчення війни?

Оптимістичний сценарій закінчення війни напряму залежить від європейських партнерів. Їм важливо почати сильніше вкладатися у власну оборону та надавати більше військової допомоги для України.

Також важливо посилити санкції проти Росії. Європа, звісно, ухвалила 20 пакет. Але його не можна назвати вирішальним. Там досі немає обмежень проти того ж Росатому.

Тиск має посилюватися. В цьому я бачу можливість виходу з повномасштабної війни. Це не буде остаточне припинення конфлікту з Росією. Деякі питання доведеться відкласти на майбутнє. Але суверенітет буде збережений. Я не вірю, що якась угода зараз приведе нас до кордонів 1991 року. Це буде складно, поки Росія буде цілісною. А далі побачимо,

– сказав Чалий.

Який песимістичний варіант завершення війни?

У цьому випадку американці повністю припинять продавати зброю для України. А європейці діятимуть нерішуче та слабо готуватимуться до можливого протистояння з Росією. При цьому Путін посилить мобілізацію та зможе захопити більше території України.

Наразі така тенденція не простежується. До прикладу, німецький оборонний концерн Rheinmetall нарощує власні спроможності та навіть збирається збудувати завод з виробництва боєприпасів в Україні.

Як наголосив Чалий, ще кілька років тому песимістичний сценарій був більш реалістичним. Зараз Україна порівняно далека від нього.

Сценарій, що Україна зникне, я взагалі не розглядаю. Також є такий проміжний сценарій. Фактично у ньому йдеться про те, що все продовжиться так, як зараз є. Поки що це основний варіант на подальші 1 – 2 роки. Його можна поламати,

– зазначив Чалий.

Чи близькі ми до завершення війни?

Наразі публічно позиції України та Росії є діаметрально протилежними. Київ закликає припинити війну на теперішній лінії зіткнення, а Кремль цинічно вимагає, аби ЗСУ вийшли з території Донбасу. Президент США Дональд Трамп говорить про те, що варто завершити війну, але переговори стали на паузу після початку військової операції в Ірані.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Росія не демонструє волі до якнайшвидшого завершення війни. Україна не збирається виводити війська зі своєї території на Донбасі. Це було б історичною помилкою, адже дозволило б Росії закріпитися для проведення подальшого наступу.

За даними ЗМІ, в кулуарах йдуть розмови, що в червні – липні посиляться спроби росіян та "співчуваючих" дотиснути Україну піти на "мир", який сподобається Путіну.