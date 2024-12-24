У телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським Стармер погодився "з важливістю уточнення" пропозиції щодо навчання українських солдатів, що допоможе зміцнити можливості України на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що відомо про британські війська в Україні

За даними видання, вже близько 51 тисячі українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс". Проте там зазначають, що відправка військових до Британії передбачає багатоетапну подорож.

У виданні кажуть, що, ймовірно, українці не хочуть записуватися в армію через страх не отримати належну підготовку чи обладнання перед відправкою на передову. Навчання на заході України могло б заспокоїти тих, хто хоче уникнути мобілізації, та збільшити кількість людей, що проходять базовий курс.

Варто зазначити, що до війни війська Великої Британії навчали українських солдатів на заході України. Окрім того, до цього часу на українській території проводить навчання невелика кількість британських військових медиків.

Про відправку військових в Україну для навчань ЗСУ раніше згадував і міністр оборони Британії Джон Гілі. На його думку, такий крок допоможе Україні в подальшій мобілізації.