У Кирилівці 9-річний хлопчик впав з водної гірки на бетонну плиту. Інцидент трапився на одній з місцевих баз відпочинку. Наразі дитина у лікарні, а поліція вже розпочала кримінальну справу проти його батьків.

9-річна дитина разом з батьками відпочивала на базі відпочинку на косі Пересип у Кирилівці. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Нацполіцію в Запорізькій області.

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Що трапилося

13 вересня близько 14:30 хлопець був на дитячому водному майданчику під наглядом батьків. Під час невдалого спуску з надувної гірки він випав за межі басейну і травмувався.

Які травми отримав хлопчик

Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Дитину госпіталізували до Якимівської районної лікарні, а потім перевезли до Запорізької обласної лікарні.

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Хто нестиме відповідальність

У поліції відкрили кримінальне провадження на батьків хлопчика. Справу розглядатимуть як злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Батькам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.