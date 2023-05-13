Окупант помер у ліжку Сніжани Марченко. Варто зазначити, що до такої діяльності колаборантка вдалась після того, як була заступницею колишньої гауляйтерки Кирилівки Катерини Уманець.
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Що трапилось з осетином
Сніжана Марченко пустилась берега після того, як Уманець позбавили посади "гауляйтера" Кирилівської громади. Відповідно Марченко перестала бути її "заступницею".
Знайшла собі у коханці офіцера-осетина з добровольчого батальйону "Аланія". І ось уже тиждень, як вся Кирилівка "гудить", обговорюючи надзвичайні здатності кохання колаборантки,
– написало місцеве видання.
Однак не обійшлось без інцидентів: "Ра**стський вояк помер під кирилівською "Афродітою" у прямому розумінні цього слова".
За даними видання, машина швидкої приїхала з Мелітополя. Проте тільки констатувала смерть осетина. За їхніми даними, серце не витримало навантаження.
Уманець також організовувала розваги для окупантів
Також місцеві журналісти розповіли, що подібним шляхом йшла і колишня керівниця Сніжани Марченко – колаборантка Уманець. Вона ще в липні 2022 року на базі однієї з найелітніших баз відпочинку в Кирилівці "Перлина Таврії" влаштувала гуляння для російських загарбників.
"А простіше – бордель для "приблатненних", – відзначали журналісти.
Туди з'їхалися кадирівці та офіцери "зі своїми старими та новими повіями".
Що відомо про Сніжану Марченко
- Сніжана Марченко – це колишня військовослужбовиця Збройних Сил України. Вона служила в прикордонних військах, проте зрадила Україну.
- Про неї журналісти писали, що народилась у 1990 році в селі Долинське, навчалася та вийшла заміж у селище Фруктове, що на Запоріжжі.
- Вона, за даними журналістів, є внучкою колишньої голови Фруктівської сільської ради – Жанни Олексіївни Очкаленко.