Для цього наближений до Путіна посадовець використовує свої ділові зв’язки та бізнес-пропозиції. Про це у четвер, 27 лютого, повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлених з дискусіями, передає 24 Канал.

Дивіться також Киянин, друг доньки Путіна та організатор переговорів з Трампом: хто такий Кіріл Дмитрієв

Як Дмітрієв намагається вплинути на США

За даними джерел, Дмітрієв переконав Путіна розвивати зв’язки з президентом США на основі ділових можливостей, і йому дали. Тепер його головне завдання полягає у тому, аби "підсадити" Трампа і його головних радників, зокрема Ілона Маска, на перспективи великих ділових угод із Росією.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Кремль побачив можливість для таких переговорів після того, як Трамп почав вимагати доступ до мінеральних ресурсів України. Політолог Євразійського центру Карнегі в Берліні Катерина Шульман припустила, навіщо це Москві.

Росія шукає способи використовувати те, що вона вважає прагматизмом Трампа, і те, чи спрацює комерційний підхід із бізнесменами в його команді,

– заявила вона.

За її словами, Спецпредставник Путіна "вписується в цю концепцію як інвестор і посередник, який давно знає людей з оточення Трампа". Російський диктатор підкріпив цю тактику, коли запропонував працювати зі США у сфері видобутку рідкісноземельних металів на території країни-агресорки.

Таким чином Владімір Путін показав, що у Росії "набагато більше таких ресурсів, ніж в України". Він запропонував продати близько 2 мільйонів тонн алюмінію в США, якщо Дональд Трамп вирішить зняти обмеження на імпорт. Він розглядав створення спільного підприємства щодо алюмінію у Сибірі.

Як повідомив Дмитрієв журналістам в Ер-Ріяді, США і Росія також розглядають спільні проєкти в Арктиці та інших регіонах. Водночас Дмітрій Пєсков каже, що "предметного обговорення питання економічного співробітництва поки що не було", оскільки насамперед має бути "врегулювання".

Bloomberg пишн, що Дмітрієв став значущою фігурою в стратегії Путіна щодо взаємодії з Трампом під час зустрічі в Саудівській Аравії. Хоч і не брав участі у переговорах, він, маючи міцні стосунки зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, виступав у ролі координатора.

Водночас існує безліч перешкод для участі американського бізнесу у Росії. Низка західних корпорацій залишили Росію, Москва ж своєю чергою наклала жорсткі обмеження на вартість продажу компаній і конфіскувала місцеві дочірні фірми тих, хто намагався піти з російського ринку.