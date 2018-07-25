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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

Кирило Островський: що відомо про водія Hummer, який насмерть збив дитину на переході

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Кирило Островський – водій Hummer
Кирило Островський – водій Hummer / Інформатор

23-річний Кирило Островський у Києві ввечері 24 липня на позашляховику Hummer збив десятирічну дівчинку, коли вона переходила дорогу на зелене світло. Це відбулося на очах у матері дитини. Ким є винуватець смертельної аварії – читайте далі.

Як відомо, водій Hummer на високій швидкості проїхав на червоне світло світлофора, збив дівчинку і протягнув дівчинку ще близько 50 метрів. Мати дівчинки не постраждала. Після аварії винуватець намагався втекти, однак поліцейським після гонитви вдалося його затримати буквально через три будинки вздовж бульвару. Як пізніше з'ясували ЗМІ, водієм виявився Кирило Островський.

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Він встиг зняти VIP-номери з автомобіля (АІ8888).  Під час затримання чоловік пручався, спершу кричав, що з ним чинять протиправно. Коли затриманого посадили в машину патрульної поліції, він заявив, що не намагався уникнути відповідальності і запитав про стан збитої дівчинки.

Дівчинка померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.

Хто такий Кирило Островський

Про Кирила Островського наразі відомо небагато. Він з 1995 року народження.

Колишній боксер. У 2014-му році видання "Капитал" опублікувало інтерв'ю з Кирилом Островським, де про нього було написано таке: "Кирило Островський колись професійно займався боксом, тому і оточення у нього завжди було відповідне".

Сьогодні він директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet, яка займається продажем фітнес-солодощів. Першу точку з продажу Островський відкрив у січні 2014-року.

Кирило Островський
Кирило Островський володіє фірмою Fit&Sweet з 2014 року (фото: Капитал)

Тоді він розповідав, що йому знадобилося 150 тисяч гривень, щоб відкрити власну справу. На той час, солодощі продавалися у трьох торгових центрах Києва, а також клубах SportLife. За словами Островського, одна точка могла приносити від 100 до 500 грн чистого прибутку в день, тобто 3-15 тис. грн на місяць. Крім Островського, в компанії працювало ще 12 людей. Очевидно, що Hummer за такі гроші не купиш.

Читайте також: Смертельна ДТП з Hummer у Києві: Островському повідомили про підозру

24 канал стежить за ситуацією і оперативно повідомлятиме свіжі деталі.

 

 

Теги: Жертви ДТП з Hummer у Києві Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Статті Публікації
Джерело: 24 канал
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