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Кит урятував жінку від акули у Тихому океані: захопливе відео

21:02, 10 січня 3040 Читать новость на русском
Кит урятував жінку від акули у Тихому океані
Кит урятував жінку від акули у Тихому океані / elelur.com

Біолог Нан Хаузер, яка займається дослідженнями на островах Кука, переконана, що кит врятував її від акули у Тихому океані.

Про це повідомляє Mirror.

Видання опублікувало відео, на якому видно, як величезний кит підплив до жінки та намагався "посадити" її на голову. Жінка спершу була здивована такою поведінкою, але згодом зрозуміла, що кит не несе ніякої загрози. Тварина сховала Хаузер під свій плавник і допомогла дістатися до човна.

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Також на початку відео помітно тигрову акулу, яка пропливала поруч. Жінка вважає, що кит врятував її від можливого нападу акули.

Хаузер зазначила, що така поведінка властива китам, вони часто допомагають представникам інших видів у разі небезпеки.

Теги: світ тварин
Джерело: 24 Канал
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