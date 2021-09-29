Китайские СМИ сообщают, что в отдельных городах жителей просят не пользоваться бойлерами и микроволновками, в других – дома полностью остаются без света и электрического отопления. Улицы погрузились в мрак, а супермаркеты вынуждены закрываться с окончанием светового дня.

До теми У Китаї зріє нова криза: в чому загроза для світової економіки

Но, масштабы проблемы намного больше, чем неработающие микроволновки. Нехватка электроэнергии наносит огромный ущерб крупным отраслям промышленности, которые по несколько дней вынуждены сидеть без света. А некоторые заводы вообще вынуждены временно закрыться.

Смотрите полный выпуск WTF на 24 канале:

Кто больше всего страдает от ситуации

Более того, с проблемами столкнулся не только местный бизнес, но и производства таких гигантов как Apple и Tesla. Обе компании заявили, что останавливают производства на несколько дней по требованию местных властей.

Більше тут У Китаї Apple та Tesla припинили виробництво: все через енергетичну кризу

Кроме того, одна из энергетических компаний Китая призвала жителей провинции Ляонин привыкать к постоянным веерным отключениям, ведь продляться они минимум до весны.

По сообщениям государственных СМИ, весь этот коллапс связан с тем, что правительство стремиться сократить выбросы парниковых газов, которые выделяются во время производства энергии на угольных электростанциях.

Справка. Китай в 2019 году заявил, что уже к 2060 году он станет полностью углеродно-нейтральной страной.

Причины энергетического кризиса

Однако аналитики утверждают, что борьба правительства с климатическими проблемами второстепенная причина энергетического кризиса. В первую очередь, виноваты цены на уголь и газ, которые существенно выросли, ведь после ослабления пандемии COVID-19, спрос на эти энергоресурсы значительно увеличился.

Но китайцы совсем не учли такого поворота событий.

Более того, жесткое государственное регулирование энергетического рынка, вынудило производителей электричества, не повышать цены на электроэнергию для потребителей, что было бы логично, а уходить в убытки. Может показаться, что это отличный ход, ведь Китай заботиться о простом обывателе. Однако все не так красиво, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что постепенно, прибыль, которую получали производители электричества, стала снижаться. И на сегодняшний день, продолжать обеспечивать несколько китайских провинций электроэнергией, стало просто-напросто – убыточным.

Дома могут остаться без отопления и горячей воды

В результате на улицах нескольких северных городов Китая, который как известно, славится своим технологическим развитием, мы можем наблюдать печальную картину. Люди идут мимо отключенных светофоров, в торговые центры работают по пару часов в день, а маленькие магазины вынуждены работать при свечах.

Некоторые местные СМИ сообщали даже об отключении лифтов в жилых домах, и покрытия мобильной связи 3G.

Но, нехватка угля и газа приводит не только к отключению электричества. На носу отопительный сезон, ведь в самых северных городах Китая, температура уже опустилась почти до нуля градусов. Но в то же время муниципалитеты просто не могут запустить в домах отопление и горячую воду.



Некоторые светофоры в Шэньяне внезапно перестали работать / Фото Weibo

Что не так с поставками

Однако и увеличить поставки ресурсов практически невозможно. Дело в том, что основную часть угля Китай закупает у России, Индонезии и Монголии.

Россия сейчас пытается удовлетворить спрос Европы и Южной Кореи, а потому Китаю придется подождать в своеобразной очереди.

Индонезия ограничила поставки из-за дождливой погоды в последние пару месяцев.

А угля из Монголии просто не хватит, чтобы полностью удовлетворить спрос.

Кроме того, и это наверное самое важное, Китай стал недополучать сырье от Австралии, с которой сам же и порвал отношения в прошлом году.

И если рядовые китайцы могут не сильно волновать правительство Си Цзиньпина, то остановленные производства могут сыграть с ним злую шутку.

Зверніть увагу Між США і Китаєм несподівано почалася боротьба ще й за Європу

Ведь все эти проблемы Китая ложатся на недавний жилищный кризис и ложь в отчетах Всемирного Банка. На сегодняшний день прогнозы роста ВВП Китая уже сократили почти на 1%. И эксперты уверены, что если крупные производства не восстановятся, то этот прогноз для Китая будет снижаться еще сильнее.

Поэтому можно резюмировать, что Китай слишком много на себя взял, и сейчас пытается изо всех сил балансировать над пропастью.