Без Китаю і без шансів на мир: чому переговори приречені на провал

На сьогодні маємо таку картину: переговорний процес у трикутнику Україна – США – Росія перебуває в глухому куті попри майбутні зустрічі в ОАЕ. Путін не збирається зупиняти війну без зовнішнього тиску. А цей самий тиск на нього ніхто не чинить (Вашингтон не може, а Пекін не хоче). Про це пише Вадим Денисенко.

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Чого хоче Путін?

Путін зараз вимагає двох речей: виходу з Донбасу та зняття санкцій європейцями. Усе інше – додаткові опції. І всі майбутні переговори будуть крутитися навколо цих двох речей.

Ідея-фікс щодо двосторонньої зустрічі Зеленського з Путіним не має жодних шансів на успіх без обіцянки вийти з Донбасу. І тут немає значення, хто буде посередником – Трамп чи Ердоган.

Що говорять у Європі?

Європа перебуває в пошуку самої себе. Європейцям все частіше спадає на думку, що пора сідати за стіл переговорів з росіянами, і вони будуть шукати формулу, яка вирішить їхній когнітивний дисонанс.

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Вони вже стали на цей шлях, а відтак зворотний відлік, так чи інакше, може бути запущений вже найближчим часом. І тут у нас виникає ще одне питання: якщо зупиняється війна, то чи будуть готові європейці платити за відбудову?

Україна дарма ігнорує Китай

Наше повне ігнорування Китаю виглядає дивним, і, головне, воно не має логічного пояснення. Розмови про те, що ми тоді посваримося зі США – це міфологія. Тим більше, що переговори щодо України, в розумінні Китаю, це переговори про те, як буде відбуватися торгівля в пʼятикутнику Китай – ЄС – США – Росія – Туреччина.

І для КНР ми просто частинка ЄС. Це дуже важливо – не частинка Росії, а саме ЄС.

Коли ми зараз говоримо про дипломатію, наша головна проблема – відсутність гри. І це є головною загрозою.