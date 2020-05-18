Китай звинувачують у поширенні коронавірусу: як виправдовується офіційний Пекін

Влада Китаю заявляє, що вони своєчасно проінформували Всесвітню організацію здоров’я про спалах коронавірусу. Водночас представники "Піднебесної" запевняють, що вони діяли відкрито, прозоро та відповідально.

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За словами очільника КНР Сі Цзіньпіна, його країна доклала копітких зусиль. Водночас Китаю не вдалося уникнути величезних жертв. Але зрештою він переломив ситуацію з коронавірусом і захистив життя та здоров’я жителів країни. Відповідні слова Сі Цзіньпін виголосив на відкритті 73-ї щорічної сесії ВООЗ, повідомляє Xinhua.

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Ми весь час діяли відкрито, прозоро та відповідально. Ми своєчасно надавали інформацію ВООЗ та відповідним країнам. Ми опублікували послідовність геному вірусу в найкоротші терміни,

– переконує Сі Цзіньпін.

Політик додав, що Китай також поділився зі світом без застережень досвідом контролю та лікування COVID-19.

"Ми зробили все, що в наших силах, щоб підтримати та допомогти країнам, які цього потребують", – підсумував китайський лідер.

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