Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям

Вчені з’ясували, коли китайська космічна станція "Тяньгун-1" впаде на Землю. Згідно з прогнозами, космічна станція сягне атмосфери нашої планети приблизно 10 квітня.

Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

Щоправда цей прогноз буде постійно уточнюватись.

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Саме тоді неспалені у щільних шарах атмосфери уламки станції "Тяньгун-1", маса яких складає 8,5 тонн, мають досягти поверхні Землі.

При цьому Європейське космічне агентство (ЕКА) у своєму прогнозі дає тимчасове "вікно", коли може відбутися це падіння – з 25 березня по 17 квітня.

При цьому livescience.com повідомляє, що це падання не несе загрозу для людей. Як сказано у матеріалі, шанс зіштовхнутись із цим "космічним сміттям" у мільйон разів менша, ніж виграш у лотерею.

Нижче подана карта, на якій проілюстровані ризики для різних регіонів Землі. Так, жовті смуги – зони найвищого ризику. Зелені – низька вірогідність, і все ж не виключено, що ці "космічні снаряди" можуть та впасти. То блакитні смуги – нульова ймовірність такого падіння.

Де може впасти "Тяньгун-1"

Що таке "Тяньгун-1"? Це перша орбітальна китайська станція, яку запустили 29 вересня 2011 року. Її запустили для відпрацювання технологій зближення і стикування космічних апаратів. За час перебування на орбіті вона прийняла дві пілотовані експедиції. Наприкінці березня 2016 року стало відомо, що станція припинила функціонувати, тож стало очевидним, що її уламки можуть досягнути Землі.