Коронавірус з Китаю: як нова епідемія "вразила" світову економіку

Жахливий невідомий вірус, який з’явився в Китаї, вже забрав чимало життів. Розповсюдження хвороби також вдарило по економіці.

Найбільше від коронавірусу постраждає Китай, де й з’явилась ця хвороба. Економіка країни отримала перший удар, коли минулого тижня ослабла китайська валюта - юань. Його вигода відразу пішла до японської ієни, оскільки вона отримала сильне зростання.

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Разом з тим, в Японії дешевшають акції виробників електроніки і промислового устаткування. Вартість паперів Sony знизилася на 0,9%, Sharp - на 3,3%, Panasonic - на 1,3%, Fanuc - на 2,2%.

Оскільки в Китаї через спалах інфекції змінюється споживча поведінка, люди намагаються уникати громадських місць, може постраждати індустрія розваг, туризму (обсяг впав вже на 28,8%) і громадського харчування, йдеться у експертному висновку американської агенції S&P Global.

Споживачі, швидше за все, уникають громадських місць, щоб знизити ймовірність зараження. Більше того, влада Китаю сама обмежила рух у цих районах. Найбільше постраждають громадське харчування, розваги і туристичні послуги. Оскільки ці сегменти зазвичай не розглядаються як предмети першої необхідності,

– зазначається у повідомлені.

Обмежене переміщення людей і, в гіршому випадку, високий рівень зараження можуть обмежити виробництво в деяких галузях. Це вплине як на обробну промисловість, так і на сфери послуг і може викликати тимчасові збої виробництва або падіння виробничої активності, вважають в агенції.

Крім Китаю може постраждати увесь азійський регіон, особливо ті країни, де вже вірус встиг розповсюдитись.

Як коронавірус загрожує світовій економіці?

Будь-які економічні відносини, котрі мають зв'язок з регіоном зараження, автоматично опиняються під ризиком. Передусім це компанії, які залежать від китайського ринку.

Вірус вже "понизив" ціни на китайські акції більш ніж на 5%. Також падає ціна на сиру нафту.

Епідемія коронавірусу вже вбила 80 людей / фото: Getty Images

Найбільша проблема в тому, що економічний шок, який можуть відчути на собі величезний промисловий сектор і сфера споживання в КНР, миттєво почне позначатися на інших країнах, з огляду на сильні торгові і фінансові зв'язки, що утворилися при глобалізації, пишуть на MarketWatch.

Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 3,8%, досягнувши мінімуму за останніх три з половиною місяці - $ 52,15. Brent подешевшала більш ніж на 3% до тримісячного мінімуму в $ 58,68 за барель.

Жінка у масці в порожньому торгівельному центрі в Китаї / фото: Getty Images

Раніше ціни на нафту перейшли до зростання після підписання першої частини торгової угоди між США і Китаєм.

Новий смертельний вірус вплинув й на плани Huawei. Компанія перенесла велику щорічну конференцію.

Фондовий ринок впав

Як пише Reuters, індекс MSCI, який відстежує акції у 47 країнах, знизився на 0,42% - до найнижчого рівня з 13 січня. Індекс MSCI щодо азіатсько-тихоокеанських акцій за межами Японії впав на 0,45%.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 упав на 1,4% до найнижчого рівня з 14 січня.

Акції гірничодобувних компаній .SXPP впали на 3,1% через їх схильність до впливу Китаю. Це найбільше зниження серед основних європейських підсекторів.

Японський індекс Nikkei 225 на торгах 27 січня знизився на 2%, що стало найбільшим одноденним падінням за п'ять місяців. Китайський індекс ETAM ChinaAMC CSI 300 упав на 2,2%.

Крім того, багато ринків в Азії закриті в понеділок у зв'язку зі святкуванням Східного Нового року.

Мідь, залізна руда і зерно втрачають у ціні через коронавірус

Згідно з котируванням, ціна міді наближається до найбільш тривалого зниження з 2014 року. Мідь дешевшає дев'ятий день поспіль. До 6:57 за київським часом вона опустилася на 1,5%, до 5834,5 доларів за тонну.

Ф'ючерси на залізну руду подешевшали на сінгапурських торгах у понеділок на 6,4%, до 85 доларів за тонну. Як пише агентство Bloomberg, вони можуть впасти до 80 доларів за тонну, оскільки надлишок пропозиції прогнозувався ще до початку епідемії в Китаї.

Працівниці магазину в Китаї / фото: Getty Images

До того ж Китай є найбільшим у світі споживачем сировини, включаючи метали.

Ціни на продукцію АПК також знижуються на побоюваннях через поширення коронавіруса. Березневі ф'ючерси на сою-боби подешевшали на 0,8%, до 8,94 долара за бушель. Ф'ючерси на пшеницю з поставкою в березні втратили в ціні 1,8%, знизившись до 5,63 долара за бушель. Березневі ф'ючерси на кукурудзу подешевшали на 1,1%, до 3,83 долара за бушель.

Епідемія, викликана коронавірусом, її вплив на попит і порушення транспортного сполучення стали ударом для ринку сільгосппродукції. Трейдери розраховували на збільшення закупівель сільгосппродукції з США в Китаї після підписання угоди щодо "першої фази" торгової угоди.

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