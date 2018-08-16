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Китайці планують створити найпотужніший суперкомп’ютер у світі

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Китайці планують створити найпотужніший суперкомп’ютер у світі
Китайці планують створити найпотужніший суперкомп’ютер у світі / Фото з вільних джерел

Китайський забудовник об'єктів нерухомості China Evergrande Group оголосив про свої плани інвестувати близько 1,65 мільярда юанів (239,53 мільйона доларів) в шість технологічних проектів Китайської академії наук. Варто відзначити, що один із проектів науковців націлений на створення найшвидшого суперкомп’ютера в світі.

Про це повідомляє Evergrande.

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Окрім того, Китайська академія наук має проекти, які спрямовані на розробку технологій штучного інтелекту, використання робототехніки в хірургії, створення безпілотних літаків, розробку нових технологій в охороні здоров'я і графена. Загальна вартість цих шести проектів на поточний момент становить близько 4,6 мільярдів юанів.

Дані інвестиції є першим траншем з суми в розмірі 100 мільярдів юанів, яку Evergrande в рамках договору з Китайською академією наук, укладеного на початку цього року, має намір виділити на розвиток високотехнологічних секторів індустрії країни.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Гроші Техно Ґаджети Китай
Джерело: 24 Канал
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