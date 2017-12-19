Китайці приймають замовлення на вбивцю Tesla

Китайська компанія Nio вже показала серійний варіант кросовера ES8 і оголосила про прийом замовлень на нього. На даний момент ця модель – головний і поки єдиний серйозний конкурент Tesla Model X на світовому ринку.

Спочатку до китайського стартапу Nio багато хто ставився упереджено. Мовляв, що доброго можуть зробити китайці. Ситуація змінилася, коли електричний суперкар EP9 встановив абсолютний рекорд Північної петлі Нюрбургринга. Але сумніви, що компанія зможе довести хоч один свій проект до серійного виробництва, все ж залишалися.

Nio ES8 вже запущений в серійне виробництво



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Але зараз, коли вже представлений серійний варіант першої моделі Nio ES8, семимісного електричного кросовера, всі сумніви відкинуті. Новинка має довжину більше п'яти метрів і обладнана двома електромоторами сумарною потужністю 653 к.с. і обертовим моментом в 840 Нм. Розгін до першої сотні займає 4,4 секунди.

Як для семимісного кросовера ES8 дуже динамічний

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Вражає Nio ES8 і оригінальними технологічними рішеннями. Він став першим автомобілем, кузов якого повністю виготовлений з алюмінієвого сплаву з дуже високою жорсткістю на кручення (44 140 Нм / градус). Природно, на такий крок довелося піти для зниження ваги.

Nio ES8 вражає великою кількістю просунутих систем

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Але найголовніше технологічне досягнення полягає в тому, що китайці змогли довести до серійного виробництва то, чого не змогли зробити Renault і Tesla. ES8 отримав сервіс по швидкій заміні батарей. Кросовер оснащений елементами живлення ємністю 70 кіловат-годин. Їх теоретично повинно вистачати на 355 кілометрів. У реальних умовах експлуатації цей показник може бути і нижче.

У Китаї буде доступний сервіс швидкої зміни батарей

Своїм клієнтам китайці пропонують оформити підписку на сервіс по швидкій заміні батарей. Коштувати така послуга буде близько 200 доларів на місяць. На спеціальних станціях старі батареї замінюють на нові лише за три хвилини. Правда, поки Nio побудувала кілька таких станцій лише в Пекіні, але вже до 2020 року буде діяти повномасштабна мережа з 1100 власних станцій по заміні батарей і 1200 станцій швидкісного заряду батарей по всьому Китаю.

За якістю матеріалів ES8 може дати фору деяким преміальним брендам

Новинка багато оснащена: сидіння оббиті шкірою, комфортна їзда забезпечується завдяки використанню пневмопідвіски. Одна з прогресивних систем ES8 – мультимедійна система зі штучним інтелектом. Він працює як з автомобільною системою, так і з хмарними сервісами і постійно взаємодіє з пасажирами. "Це емоційний та інтуїтивний супутник, який може слухати, розмовляти і допомагати водієві", – йдеться в описі мультимедійної системи.

Дизайнерські рішення співзвучні з головним конкурентом

Звичайно ж, Nio ES8 отримає і автопілот. Система об'єднує спеціальну відеокамеру з трьома лінзами, 4 звичайних камери кругового огляду, 5 радарів, 12 ультразвукових сенсорів і камеру, що стежить за діями водія. Електроніка може керувати автомобілем на швидкісному шосе і в корках не вимагаючи втручання водія. Також система зчитує показання дорожніх знаків і може самостійно припаркувати автомобіль.

Довжина кросовера – більше п'яти метрів

У Китаї за Nio ES8 просять 68 тис доларів, це практично в два рази дешевше, ніж Tesla Model X. Чи стане Nio реальним конкурентом Tesla на світовому ринку, поки невідомо. Але в планах компанії є вихід на американський ринок вже в 2019 році. А це означає, що монополізму Tesla приходить кінець, а кількість виробників електромобілів нарешті починає рости.