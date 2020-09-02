Керівник групи активістів організації "Патріоти – За життя", що була атакована націоналістами на трасі Київ-Харків 27 серпня, Олег Мартиненко виявився офіцером "Буркуту" часів Януковича та брав участь у розгоні мирних демонстрантів під час Революції Гідності.

Фотодокази цього з’явились у телеграм-каналі ОпустиВату.

Зараз Мартиненко очолює приватну охоронну фірму "Шторм", яка належить соратникам лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та займається рекрутингом нових активістів до лав організації Іллі Киви "Патріоти – За життя".

Виявилося, що на своїй фейсбук-сторінці Мартиненко активно публікує дописи на тему "русского мира" та вітає друзів з днем створення "Беркуту". Після викриття журналістів, ексберкутівець видалив зі своїх акаунтів усю інформацію.

Крім Мартиненка в оточенні Киви був виявлений ще один колишній беркутівець – Олександр Візир. Він доєднався до охорони Віктора Медведчука після розформування підрозділу "Беркут" у 2014 році. Саме Візир є організатором полтавського з’їзду "Патріотів – За Життя", після якого і відбувся той самий інцидент з автобусом на трасі Київ-Харків 27 серпня.

Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків сталась сутичка між українськими націоналістами та активістами організації "Патріоти – За Життя". Внаслідок сутички декілька соратників Іллі Киви потрапили до лікарні. 16 нападників були затримані та отримали 60 діб СІЗО без права застави як міру запобіжного заходу.

"Патріоти – За Життя" – організація, що позиціонує себе як бойове крило партії ОПЗЖ. Члени організації оголосили своєю метою "наведення порядку на вулицях заради миру" та боротьбу з "радикалами". Формальним керівником та головним речником організації є народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива.