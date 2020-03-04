Кива у Раді роздавав жінкам квіти, чергове інтерв'ю з Путіним – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 3 березня – Ілля Кива влаштував у Раді "весняний перформанс" і дарував жінкам букети квітів. Депутатки від "Голосу" та журналістка 24 каналу їх не прийняли. У мережі з'явилася сьома серія російського проєкту "20 запитань Володимиру Путіну". Говорив очільник Кремля, зокрема, про активних громадян країни.

Також у випуску: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган категорично відмовився стримувати потік сирійських біженців до Європи. Верховна Рада може відправити у відставку Олексія Гончарука. Очолити Кабмін замість нього може чинний віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.