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      Кива у Раді роздавав жінкам квіти, чергове інтерв'ю з Путіним – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 3 березня – Ілля Кива влаштував у Раді "весняний перформанс" і дарував жінкам букети квітів. Депутатки від "Голосу" та журналістка 24 каналу їх не прийняли. У мережі з'явилася сьома серія російського проєкту "20 запитань Володимиру Путіну". Говорив очільник Кремля, зокрема, про активних громадян країни.

      Також у випуску:

      Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган категорично відмовився стримувати потік сирійських біженців до Європи.

       Верховна Рада може відправити у відставку Олексія Гончарука. Очолити Кабмін замість нього може чинний віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

       

      Коронавірус в Італії: 79 людей померли, кількість хворих зросла
      3 березня
      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Гуд найт Юкрейн Новини Росії Новини України Ілля Кива Володимир Путін Випуск новин
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