Кияни отримають грошову допомогу до Великодня: хто та скільки

З нагоди Великодня майже 300 тисяч киян, які входять в окремі категорії малозахищених верств населення, отримають грошову допомогу.

Така акція проходить в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам". Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда, посилаючись на розпорядження №543.

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Допомогу у розмірі 300 гривень отримають:

непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розмір двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

одержувачі державної соціальної допомоги відповідно до закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

одержувачі державної соціальної допомоги відповідно до закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

одержувачі соціальної пенсії відповідно до закону України "Про пенсійне забезпечення";

одержувачі державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму. потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги;

непрацюючі громадяни, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.

Допомогу у розмірі 280 гривень отримають:

одержувачі компенсації за надання соціальних послуг;

непрацюючі працездатні особи, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

одержувачі щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Громадяни, які належать до декількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі.

Де отримати гроші

Одноразову матеріальну допомогу виплатять на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, які відкриті у банку та є учасниками проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".