У Києві попрощалися з загиблим на Донбасі Тарасом Матвіївим: фото
У Києві на Майдані Незалежності зранку 14 липня почалося прощання з Тарасом Матвіївим. Він загинув 10 липня на Донбасі, рятуючи з обстріляного бліндажа своїх побратимів.
Про прощання з українським військовим у Києві пише видання ТСН.
Важливо На Донбасі загинув Тарас Матвіїв – засновник Пошукової ініціативи Майдану
На прощання з Тарасом Матвіївим у столиці прийшло кілька сотень людей. На початку церемонії стало відомо, що воїн посмертно отримав нове військове звання – лейтенанта.
Напередодні Президент України також нагородив Тараса званням Героя України. Нагороду передали батьку хлопця під час прощання в Києві.
Побратими Тараса Матвіїва попрощалися з ним ще 13 липня. Після прощання у столиці тіло загиблого військового повезуть на рідну для нього Львівщину.
Ввечері 14 липня відбудеться церемонія прощання в Гарнізонному храмі святих Петра й Павла, а поховання військового пройде у Жидачові вже 15 липня.
Прощання з Тарасом Матвіївим у Києві: дивіться фото (скриншоти з трансляції ТСН)
Що відомо про Тараса Матвіїва
- Він родом із Жидачівського району Львівської області. Йому було всього 30 років.
- У 2011 Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Далі працював кореспондентом ТРК "Ера" з 2011 по 2012 роки. Згодом – журналістом телеканалу TVi (з 2012 по 2013 роки).
- Матвіїв також був блогером у низці видань, зокрема, "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин".
- Він – активний учасник Революції Гідності, був у 3-тій сотні Самооборони Майдану. також воїн був засновником "Пошукової ініціативи Майдану" – організації, яка однією з перших почала шукати зниклих революціонерів.
- У 2015 – пішов добровольцем в Окрему добровольчу роту "Карпатська Січ", воював у Пісках.
- З 2015 року став депутатом Жидачівської райради 7 скликання, від "Української Галицької партії". З 2019 проходив службу за контрактом у 24-ій бригаді.
- Після смерті воїна у нього залишились батьки.