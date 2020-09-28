Зранку 28 вересня в одній з багатоповерхівок Києва спалахнула пожежа. За попередньою інформацією горить квартира у 14-поверховому житловому будинку у Солом'янському районі.

Столичні рятувальники вже виїхали на місце події. Про це повідомляє телеграм-канал "Київ Оперативний".

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За словами очевидців, з вікна квартири на 13-му поверсі йде дим. Наразі інформації про постраждалих немає. Відомо, що займання трапилося у багатоповерхівці на вулиці Солом'янська, 6-в.

Пожежа у багатоповерхівці Києва: карта