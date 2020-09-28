Ліс запалав біля міста Краматорськ Донецької області 27 вересня, рятувальники намагаються локалізувати полум'я. Мер міста та користувачі соцмереж вважають, що це міг бути підпал – через недбалу поведінку з вогнем.

Про пожежу біля Краматорська повідомив у фейсбуці мер міста Андрій Панков. Місцеве видання "ОбщеЖитие" опублікувало фото, відео та деталі надзвичайної ситуації. Читайте також У центрі Харкова сталася масштабна пожежа: відео Що відомо про пожежу біля Краматорська 27 вересня Панков написав, го горить ліс на Василівській Пустоші, а пожежа розпочалась під вечір. Однак у соцмережах та у місцевих ЗМІ кажуть, що вогонь і дим бачили ще з 13 години.

Пожежа на Василівській Пустоші / Фото "ОбщеЖитие" Мер зазначив, що не знає про причину загоряння, але є свідчення про недбалу поведінку з вогнем відпочивальниками. Про це ж пишуть і користувачі соцмереж.

Дим та вогонь бачили чи не весь день / Фото "ОбщеЖитие" Наразі чотири одиниці рятувальної техніки з Краматорська та один розрахунок із Дружківки протистоять вогню. Очікують ще техніку, і навіть залучатимуть резерви.

ДСНС запевняє, що загрози збільшення площі пожежі немає / Фото "ОбщеЖитие" У ДСНС повідомили, що інформацію про пожежу та ймовірних паліїв отримали о 19:40 та передали її до поліції. Надзвичайники також запевнили, що немає загрози поширення вогню.

Але у місцевих ЗМІ пишуть, що вітер заважає долати вогонь / Фото "ОбщеЖитие" Пожежа біля Краматорська: відео До слова Мер Краматорська міг підхопити COVID-19: святкування Дня міста скасували У Краматорську, нагадаємо, розташована Донецька ОДА (ВЦА). Мешкають у місті понад 150 тисяч людей. Пожежа сталася у Донецькій області біля Краматорська: карта