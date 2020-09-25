У Краматорську були змушені скасувати святкування Дня міста, яке традиційно припадає на 26 вересня. Водночас мер міста вирушив на самоізоляцію через підозру на коронавірус.

Причиною скасування святкування є перенесення Краматорська в жовту зону карантину. Про це міський голова Краматорська Андрій Панков повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він додав, що через погане самопочуття він здав тест на коронавірус і відправився на самоізоляцію.

Краматорськ перебуває у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим я ухвалив рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали й готувалися,

– підсумував Панков.

Міський голова Краматорська також зауважив, що продовжує працювати в режимі онлайн.

МОЗ оновило карантинні зони: що про це відомо

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють різні карантинні обмеження.

24 вересня МОЗ оновило карантинні зони, тож вже з 28 вересня почне діяти нове епідемічне зонування.

За підсумками засідання Київ перейшов з помаранчевої в жовту зону. А до червоної зони віднесли: міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області;

Зверніть увагу! Інші міста, які потрапили до жовтої та помаранчевої зон, – дивіться за посиланням.

Додамо, що від учора в Україні зафіксували 3 565 випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Тож станом на 25 вересня загальна кількість виявлених хворих складає 191 671. Від початку пандемії внаслідок хвороби померли 3 827 людей, водночас хворобу подолали 85 133 громадян.