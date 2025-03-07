Вшанувати пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, прийшли родичі, побратими та небайдужі громадяни. Про це пише 24 Канал з посиланням на кореспондентів Hromadske та Obozrevatel.

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У Києві вшанували пам'ять Героя України Дмитра Коцюбайла

7 березня минає другий рік, як відважний та легендарний воїн Дмитро Коцюбайшло загинув у боях за Бахмут. Командира батальйону "Вовки Да Вінчі" поховали в центрі Києва на Аскольдовій могилі, де пізніше встановили пам'ятник Герою України.

Люди, які прийшли вшанувати пам'ять Дмитра Коцюбайла, об'єдналися в спільній молитві, а після була звершена панахида.

Цей день обʼєднує бойове братерство, а чин памʼяті згуртовує довкола сили духу та звитяги "Да Вінчі". Людини, що стала символом покоління, поклавши всю свою молодість на вівтар боротьби,

– говорять бійці батальйону.

На Аскольдовій могилі вшанували пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла / Фото Hromadske

Цього дня на місці поховання командира присягу на вірність українському народові склали новачки батальйону "Вовки Да Вінчі".

У Києві відбулася присяга добровольців "Вовків Да Вінчі" / Фото Obozrevatel

Наречена Дмитра Аліна Михайлова розповіла, що її коханий вважав батальйон сімʼєю. Тепер родина "Вовків Да Вінчі" поповнилася добровольцями, які продовжуватимуть його справу з честю та гідністю.

Хто такий Дмитро Коцюбайло

Дмитро Коцюбайло став наймолодшим Героєм України, звання отримав ще за життя. Він віддав життя у бою 7 березня 2023 року.

На фронт "Да Вінчі" пішов у 18 років, з 2014 року командував взводом добровольців, а у 2015 очолив роту. Воїн повернувся на фронт навіть після поранень і від березня 2016 став командиром 1 окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі", що належав до Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Рота розрослася до батальйону, який назвали на честь полеглого командира Дмитра Коцюбайла. Воїни підрозділу продовжують боронити Україну під час повномасштабного вторгнення Росії.