Поблизу могили загиблого на війні добровольця зібралося багато людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу" та NV.

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Яким було вшанування пам'яті "Да Вінчі" у Києві

На Аскольдовій могилі до командира "Да Вінчі" прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі громадяни нашої держави. Прощання відбулося поблизу могили Героя у день, коли йому мало б виповнитися 29 років.

У Києві вшанували пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла / Фото NV

Поблизу могили захисника пройшла спільна молитва та концерт-реквієм. Туди також приносили багато квітів, українських прапорів та стяги 1 окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі".

Під час вшанування пам'яті "Да Вінчі" була молитва та концерт-реквієм / Відео "Радіо Свободи"

До слова, 1 листопада Бурштинська міська рада повідомила про смерть молодшого брата "Да Вінчі" – Івана Коцюбайла. Причину смерті не назвали.

Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла