Поблизу могили загиблого на війні добровольця зібралося багато людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свободу" та NV.
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Яким було вшанування пам'яті "Да Вінчі" у Києві
На Аскольдовій могилі до командира "Да Вінчі" прийшли його рідні, друзі та просто небайдужі громадяни нашої держави. Прощання відбулося поблизу могили Героя у день, коли йому мало б виповнитися 29 років.
У Києві вшанували пам'ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла / Фото NV
Поблизу могили захисника пройшла спільна молитва та концерт-реквієм. Туди також приносили багато квітів, українських прапорів та стяги 1 окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі".
Під час вшанування пам'яті "Да Вінчі" була молитва та концерт-реквієм / Відео "Радіо Свободи"
До слова, 1 листопада Бурштинська міська рада повідомила про смерть молодшого брата "Да Вінчі" – Івана Коцюбайла. Причину смерті не назвали.
Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
- Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло став на захист України, коли йому було 18 років, після того, як в Україні пройшла Революція Гідності. Він пішов обороняти державу як доброволець.
- "Да Вінчі" став першим Героєм України з-поміж добровольців, отримавши нагороду у 2021 році. Після повномасштабної агресії Росії військовий продовжив захищати Україну на Сході та командував 1 окремим штурмовим батальйоном "Вовки Да Вінчі".
- Дмитро "Да Вінчі" загинув 7 березня 2023 року у боях поблизу міста Бахмут. На момент смерті Герою було лише 27 років.