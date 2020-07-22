У Києві 22 липня знайшли дві "підозрілі" валізи. Мовиться про замінування станції метро "Вокзальна". Також силовики оточили площу Космонавтів в Солом'янському районі столиці.

В метрополітені повідомили, що станція "Вокзальна" закрита через повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

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"Підозрілу" валізу помітили також на площі Космонавтів. На місце прибули поліцейські та вибухотехніки.



Підозріла валіза на площі Космонавтів / Фото dtp.kiev.ua



Замінування станції метро "Вокзальна" / Фото телеграм-каналу Pavlovsky news



Дві підозрілі валізи біля станції метро "Вокзальна" / Фото телеграм-каналу Pavlovsky news

Дивіться відео евакуації людей зі станції метро "Вокзальна":