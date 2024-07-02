Сирени у столиці завили о 3:30. Окрім Києва, тривогу оголосили ще у декількох областях.
Раніше У передмісті Дніпра стався вибух: сили ППО збили ворожу ракету
У частині областей – тривога
Вночі 2 липня про повітряну тривогу повідомили жителів Києва, а також таких областей: Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська. Повітряні сили не повідомляли про загрозу обстрілів ракетами чи "Шахедами", однак до відбою варто перебувати у безпечних місцях.
Актуальна карта тривог станом на 2 липня, 3:30 / alerts.in.ua