Сирени у столиці завили о 3:30. Окрім Києва, тривогу оголосили ще у декількох областях.

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У частині областей – тривога

Вночі 2 липня про повітряну тривогу повідомили жителів Києва, а також таких областей: Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська. Повітряні сили не повідомляли про загрозу обстрілів ракетами чи "Шахедами", однак до відбою варто перебувати у безпечних місцях.



Актуальна карта тривог станом на 2 липня, 3:30 / alerts.in.ua

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