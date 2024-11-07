Про наслідки ворожого удару повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані КМВА. Росія активно атакує Київ "Шахедами", в столиці та області лунала низка вибухів.

Дивіться також "Шахеди" тероризують Україну та загрожують Києву: де зараз повітряна тривога

Що відомо про наслідки атаки по Києву сьогодні

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву в Голосіївському районі, за попередніми даними, є суттєве пошкодження квартири в житловому будинку. Пожежі на місці немає. Попередньо – без постраждалих,

– ідеться в повідомленні.

В КМВА вказали, що інформацію перевіряють та уточнюють. Згодом стало відомо, що в Голосіївському районі також зафіксовано пожежу на території гаражного кооперативу. Туди поїхали оперативні служби.

Інформація щодо постраждалих не надходила.