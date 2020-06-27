На Київському центральному залізничному вокзалі ввечері 26 червня трапився неприємний інцидент. Чоловік виліз на дах поїзда та отримав удар струмом, внаслідок чого загорівся.

На даху потяга чоловіка вдарило струмом

Приблизно о 22:00 26 червня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на одній з платформ Центрального залізничного вокзалу горить чоловік, пише пресслужба Нацполіції.

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На місце інциденту одразу виїхали екстрені служби та поліцейські.

Правоохоронці встановили, що чоловік заліз на дах поїзда та отримав ураження струмом. Внаслідок цього загорівся.

Перехожі та працівники поліції, які чергували на вокзалі, швидко відреагували та загасили полум’я на чоловікові.

Що відомо про потерпілого

Постраждалого з опіками тіла негайно госпіталізували. Також вдалося встановити особу чоловіка. Ним виявився уродженець Чернівецької області 1994 року народження.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини інциденту.