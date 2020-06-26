У Києві колишній слідчий вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1 мільйон 200 тисяч гривень. Згодом гроші зникли.

Слідчий втратив понад 1 мільйон гривень

У таку халепу потрапив колишній слідчий Голосіївського управління Нацполіції у Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Інцидент стався ще у 2018 році. Експівробітник правоохоронних органів після того, як конфіскував гроші, мав забезпечити їм належне зберігання. Проте він цим злегковажив.

Ексслідчому вже оголосили про підозру

В результаті гроші зникли. Де вони зараз і хто їх міг взяти – невідомо.

Наразі колишньому співробітнику поліції повідомили про підозру. Вже незабаром будуть вирішувати питання щодо обрання запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Колишньому слідчому інкримінують службову недбалість, яка спричинила важкі наслідки. Якщо затриманого визнають винним, то йому загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі. Також санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади до трьох років та можливий штраф від 4 250 до 12 750 гривень.