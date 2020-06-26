Колишній слідчий "загубив" мільйон після обшуку
У Києві колишній слідчий вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1 мільйон 200 тисяч гривень. Згодом гроші зникли.
Слідчий втратив понад 1 мільйон гривень
У таку халепу потрапив колишній слідчий Голосіївського управління Нацполіції у Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Читайте також Непогано влаштувались: псевдорадник президента та фальшивий генерал вимагали гроші – фото
Інцидент стався ще у 2018 році. Експівробітник правоохоронних органів після того, як конфіскував гроші, мав забезпечити їм належне зберігання. Проте він цим злегковажив.
Ексслідчому вже оголосили про підозру
В результаті гроші зникли. Де вони зараз і хто їх міг взяти – невідомо.
Наразі колишньому співробітнику поліції повідомили про підозру. Вже незабаром будуть вирішувати питання щодо обрання запобіжного заходу.