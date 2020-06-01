У Києві за 31 травня коронавірус виявили у 58 людей. З них 22 – у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі, який став новим епіцентром інфекції в столиці.

Інформацію про виявлений коронавірус у Свято-Вознесенському Фролівському жіночому монастирі озвучив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу 1 червня, повідомляє 24 канал.

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За його словами, загалом в монастирі за останні декілька днів підтверджені 26 випадків інфекції, з яких 22 – за 31 травня. Протягом вихідних до лікарень столиці госпіталізували 8 монахинь.

Свято-Вознесенський Фролівський жіночий монастирНайдавніший жіночий монастир Києва. Відомий з XVI ст., розміщений на Подолі. Монастир первісно названий на честь святих Флора і Лавра. Служби відправляє священство УПЦ МП

Важливо! Станом на 1 червня в Києві вже 3043 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За останню добу – 58 нових випадків, з них 11 – у медиків. Усього коронавірус подолали 654 мешканці столиці. За період пандемії було зафіксовано 68 летальних випадків у Києві.

Як церкви "сприяють" поширенні коронавірусу у Києві

Церкви та монастирі не вперше стають епіцентрами поширення коронавірусу в столиці. Найбільш відомий випадок – Києво-Печерська лавра, в якій підтвердили понад сотню випадків зараження на коронавірус. І летальні випадки через це. МОЗ вніс цей монастир до осередків поширення коронавірусу в Україні.

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