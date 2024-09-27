Сигнали повітряної тривоги лунають через загрозу застосування балістики з півдня. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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09:15, 27 вересня
Кривий Ріг в укриття.
09:15, 27 вересня
В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу.
09:14, 27 вересня
Тривога почала лунати в Києві та інших областях.