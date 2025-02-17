Що відомо про тривогу вдень 17 лютого в Україні

15:39, 17 лютого

Монітори пишуть, що на цей момент ракети не спостерігаються.

15:33, 17 лютого

Повітряні сили написали про небезпеку для Чернігова.

15:29, 17 лютого

Швидкісна ціль на Чернігівщині зі Сходу, – ПС.

15:03, 17 лютого

Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області – ракетна небезпека.

14:58, 17 лютого

Повітряні сили написали, що є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.