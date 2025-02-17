Що відомо про тривогу вдень 17 лютого в Україні
15:39, 17 лютого
Монітори пишуть, що на цей момент ракети не спостерігаються.
15:33, 17 лютого
Повітряні сили написали про небезпеку для Чернігова.
15:29, 17 лютого
Швидкісна ціль на Чернігівщині зі Сходу, – ПС.
15:03, 17 лютого
Київська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська та Одеська області – ракетна небезпека.
14:58, 17 лютого
Повітряні сили написали, що є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.