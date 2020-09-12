Київські патрульні лейтенант Сергій Ярошенко й сержант Владислав Філіппов стали справжніми героями дня. Вони миттєво зреагували й врятували життя чоловіку, який випадково поранився болгаркою.

Патрульні оформляли порушення ПДР, коли до них підбігла жінка в розпачі. Про це розповідає Міністерство внутрішніх справ України.

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Інцидент трапився біля станції метро "Виставковий центр". Виявилося, що під час будівельних робіт чоловік сильно пошкодив руку болгаркою, після чого почалась інтенсивна кровотеча.

Патрульні змогли швидко зреагувати й вчасно накласти джгут постраждалому, вчасно зупинивши кровотечу. Працівники поліції викликали швидку, весь час підтримували чоловіка, а згодом і супроводжували карету швидкої до лікарні.



У Києві патрульні врятували чоловіка від втрати крові / Фото Патрульна поліція Києва

Медики, які приїхали на місце, повідомили, що без допомоги патрульних шанси вижити після такої сильної втрати крові були мізерні. Дякуємо патрульним Сергію і Владиславу за врятоване життя,

– наголосили в МВС.

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