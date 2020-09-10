Низка поліцейських записали відео, в якому висловили слова підтримки на адресу засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа. Участь у записі взяли правоохоронці з Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Житомирщини, Сумщини, Прикарпаття та Донеччини.

На відео правоохоронці наголосили, що вірять у справедливість і сподіваються на найшвидше повернення Марківа на рідну землю. Відповідне відео опублікував у твітері глава МВС Арсен Аваков.

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Поліцейські також закликали італійський суд ухвалити справедливе рішення, яке дозволить українцю повернутися додому. Адже за висновками українських експертів, які у травні проводили експеримент у Слов'янську, Марків не міг вбити італійського журналіста Андреа Роккеллі.

«Свободу захиснику України Віталію Марківу!», - так поліцейські з усієї України підтримали незаконно засудженого в Італії гвардійця. Віримо у справедливість та чекаємо найшвидшого повернення на Батьківщину нашого героя! Розгляд апеляції - 29.09.20 у Мілані. #freeMarkiv pic.twitter.com/uobP3ullmw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 10, 2020

Чому Марківа засудили в Італії

Віталія Марківа затримали в італійському аеропорті 30 липня 2017 року.

Його звинуватили в причетності до вбивства у травні 2014 року під Слов'янськом італійського журналіста Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова.

Італійські прокурори заявили, що Марків нібито обстрілював кореспондентів з автомата, а потім скерував у них мінометний розрахунок.

Італійський суд у липні 2014 року засудив Марківа до 24 років тюрми.

Нині українця утримують у виправній колонії в Мілані, де відбувають покарання за особливо тяжкі злочини.

Марків свою причетність до загибелі обох чоловіків заперечує.

Адвокати українського бійця подали апеляцію, яку почнуть розглядати 29 вересня. Розглядатиме справу апеляційний суд присяжних Мілана.

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Які докази проти Марківа мав суд

Свідчення французького фотографа Вільяма Рогелона та стаття в одній з італійських газет. Два відеоролики Russia Today і матеріали сепаратистського сайту "Російська весна". Телефонна розмова, яку нібито підслухала італійська журналістка. Під час розмови Марків начебто розповідав про обстріли. На тому, щоб ув’язнити Марківа, наполягали також батьки загиблих та журналістські організації Італії.

Що кажуть захисники Марківа