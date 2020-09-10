Справа Марківа: поліцейські записали відео на підтримку засудженого нацгвардійця
Низка поліцейських записали відео, в якому висловили слова підтримки на адресу засудженого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа. Участь у записі взяли правоохоронці з Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Житомирщини, Сумщини, Прикарпаття та Донеччини.
На відео правоохоронці наголосили, що вірять у справедливість і сподіваються на найшвидше повернення Марківа на рідну землю. Відповідне відео опублікував у твітері глава МВС Арсен Аваков.
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Поліцейські також закликали італійський суд ухвалити справедливе рішення, яке дозволить українцю повернутися додому. Адже за висновками українських експертів, які у травні проводили експеримент у Слов'янську, Марків не міг вбити італійського журналіста Андреа Роккеллі.
Чому Марківа засудили в Італії
- Віталія Марківа затримали в італійському аеропорті 30 липня 2017 року.
- Його звинуватили в причетності до вбивства у травні 2014 року під Слов'янськом італійського журналіста Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова.
- Італійські прокурори заявили, що Марків нібито обстрілював кореспондентів з автомата, а потім скерував у них мінометний розрахунок.
- Італійський суд у липні 2014 року засудив Марківа до 24 років тюрми.
- Нині українця утримують у виправній колонії в Мілані, де відбувають покарання за особливо тяжкі злочини.
- Марків свою причетність до загибелі обох чоловіків заперечує.
- Адвокати українського бійця подали апеляцію, яку почнуть розглядати 29 вересня. Розглядатиме справу апеляційний суд присяжних Мілана.
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Які докази проти Марківа мав суд
- Свідчення французького фотографа Вільяма Рогелона та стаття в одній з італійських газет.
- Два відеоролики Russia Today і матеріали сепаратистського сайту "Російська весна".
- Телефонна розмова, яку нібито підслухала італійська журналістка. Під час розмови Марків начебто розповідав про обстріли.
- На тому, щоб ув’язнити Марківа, наполягали також батьки загиблих та журналістські організації Італії.
Що кажуть захисники Марківа
- Адвокати нацгвардійця наполягають на тому, що постріли лунали з боку саме проросійських бойовиків.
- За словами захисників Марківа, він не міг умисно сприяти вбивству іноземних репортерів.
- Провідними свідками у цій справі судді назвали фотокореспондента Вільяма Ругелона та журналістку Іларію Морані. Втім адвокати Марківа не вважають цих свідків надійними.