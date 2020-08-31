"Судять не мене, судять Україну": МВС розшукало десятки свідків у справі нацгвардійця Марківа
31 серпня в МВС заявили, що розшукали десятки свідків, які підтвердять непричетність нацгвардійця Віталія Марківа до вбивства журналістів. Арсен Аваков особисто поспілкувався з військовим, який перебуває в італійській в'язниці під Міланом.
Українські правоохоронці готові співпрацювати з італійськими колегами, щоб довести невинність Марківа, повідомляє пресслужба МВС.
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Що кажуть в МВС про нові деталі в справі Марківа
- Слідчий МВС Максим Цицкаридзе заявив, що у справі допитали 70 свідків, щоб довести непричетність Віталія Марківа до злочину.
- За його словами, встановлено хронології артилерійського обстрілу, а також проведено допит 70 осіб, 20 з яких перебували на місці подій під час обстрілу. Проведено сім слідчих експериментів, а також 5 додаткових оглядів місця події.
- Він також нагадав, що російський та італійський журналісти загинули на території окупованого в той час Слов'янська. За словами Арсена Авакова, Віталій Марків не має ніякого відношення до вбивства журналістів Андрія Рокеллі і Андрія Миронова.
Що відомо про розмову Марківа з Аваковим
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше провів відеорозмову з гвардійцем Віталієм Марківим. Спілкування відбулося "з дозволу італійського правосуддя".
Віталій Марків заявив, що справа проти нього абсолютно політизована. Він також подякував усім за моральну підтримку.
Я розумію, що судять не мене, а Україну. Щоб створити прецедент цією справою. Лобіювати російські інтереси. І зрештою зняти санкції. Всі тут розуміють, що це за справа,
– сказав нацгцвардієць.
Віталій розповів, що в нього під час більш ніж трирічного ув’язнення була можливість зустрітися з дружиною.
Аваков також показав Марківу фото з Софійської площі в центрі Києва, де розмістили великий банер на підтримку бійця.
Арсен Аваков показує Марківу фото з Софійської площі / Фото МВС
Розмова Авакова з Марківим: дивіться відео
Справа нацгвардійця Марківа: що треба знати
- 30 червня 2017 року в Італії Віталія Марківа затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
- Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента на Донбасі.
- 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.
- Розгляд апеляції у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа призначили на 29 вересня. Процес мав початися ще навесні, однак пандемія коронавірусу заморозила його початок.