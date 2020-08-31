Нацполіція після низки розслідувань отримала докази невинуватості Віталія Марківа. Нацгвардієць не причетний до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккелі та перекладача, росіянина Андрія Миронова у 2014 році.

Слідством не встановлена вина Марківа. Про це на брифінгу розповів Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

Читайте також "Судять не мене, судять Україну": МВС розшукало десятки свідків у справі нацгвардійця Марківа

Наше слідство знайшло низку свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів. Вони дають покази, з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа. Ми провели низку експертиз та слідчих дій у Слов’янську та на горі Карачун, котрі також дали переконливі результати,

–зазначив урядовець.

Міністр також закликав італійський уряд не політизувати цю справу. За словами Авакова, апеляційний суд повинен взяти на розгляд докази українських правоохоронців і встановити справедливість.

Як проходило слідство у справі Марківа

Допитали понад 70 осіб, 20 з яких – безпосередні свідки події.

Також оперативники провели 7 слідчих експериментів та 5 додаткових оглядів місця загибелі.

Військова експертиза не встановила порушень з боку Збройних Сил України під час бойових дій.

Експерти не виявили зв'язку між смертю Роккелі та Миронова і діями Марківа.

Коментар начальника Головного слідчого управління

Начальник ГСУ Максим Цуцкірідзе розповів додаткову інформацію. З його слів, у Марківа була тільки стрілецька зброя і відстань між нацгвардійцем та кореспондентом була 1,7 кілометра. Цуцкірідзе впевнений, що Роккелі і Миронов загинули від уламків міни, але аж ніяк не від кулевого поранення.

Правоохоронець додав, що місце загибелі журналіста і перекладача взагалі не проглядалось з позиції Марківа.

Слідчі висували версію, що проросійські бойовики навмисно заманили журналістів для провокації українських військових на перехресний вогонь.

Що відомо про Марківа і його справу