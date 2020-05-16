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У Києві перекривають рух одразу на кількох вулицях: карта

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У Києві перекривають дороги
У Києві перекривають дороги / 24 канал

Київ вже тиждень стоїть у величезних заторах. Попри це деякі вулиці столиці все ж таки перекриють через ремонтні роботи.

З 18 травня і до кінця місяця обмежать рух на вулиці Заболотного через завершення капітального ремонту. Дорожники працюватимуть в напрямку Одеської площі до 23 травня, а вже з 24 і до кінця весни – перекриють Столичне шосе. Про це повідомляє Київавтодор

До слова "Дороги та робота": уряд шукає дорожників та пропонує стабільну працю

Частково обмежать рух від 16 і до 18 травня на вулиці Пушкінській. А на ділянці між вулицями Льва Толстого та Богдана Хмельницького наноситимуть розмітку.

Також наступні два дні укладатимуть верхній шар асфальту на вулиці Шота Руставелі між вулицями Саксаганського і Басейною.

перекриті вудиці
У Києві перекривають вулицю Заболотну в напрямку Одеської площі та Столичне шосе / Фото 24 каналу

вулиці києваОбмежать рух на Шота Руставелі та Пушкінській / Фото 24 каналу

Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Транспорт Дороги Новини Києва
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