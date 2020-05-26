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У Києві на Південному мосту пошкодилось покриття, місто у заторах: фото

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У Києві на Південному мосту ремонт покриття 26.05.2020 - де затори
На Південному мосту Києва пошкоджено покриття / Вечірній Київ

У Києві на Південному мосту сталось часткове руйнування покриття 26 травня. Водночас, попри відкриття метро, столиця – у заторах.

На Південному мосту – ремонтні роботи

Аварійна ситуація сталась на Південному мосту з одним зі старих деформаційних швів. Як повідомляє "Київавтодор" у фейсбуці, обірвався накривний лист.

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Покриття уже лагодять. На це, прогнозують у "Київавтодорі", фахівцям знадобиться 3 – 4 години. Рух у напрямку правого берега частково обмежено.

піввденний міст
На ремонт витратять кілька годин / Фото з фейсбук-сторінки "Київавтодору"

Рух на правий берег – ускладнено

Тим часом на Північному мосту вранці 26 травня стались одразу дві аварії. Ще одна ДТП неподалік мосту – на проспекті Романа Шухевича.

Зверніть увагу! У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен. На станціях чергують працівники поліції, а самі працівники метро на роботі також перебувають лише у засобах захисту.

Коротко про ситуацію з заторами у Києві станом на ранок 26 травня

  • Рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро.
  • Затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, проспекті Бажана, Дніпровській набережній, бульварі Перова, проспекті Визволителів.
  • Ускладнений рух – проспект Лобановського, проспект Перемоги, Голосіївський проспект.
  • Крім того, затори є у центрі Києва.

Затори у Києві, скриншоти з Google Maps:

затори у Києві

скриншот

скриншот

Автор: Ірина Пундор
Теги: Дороги Ремонт Затори Новини Києва Новини України
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