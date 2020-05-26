У Києві на Південному мосту пошкодилось покриття, місто у заторах: фото

У Києві на Південному мосту сталось часткове руйнування покриття 26 травня. Водночас, попри відкриття метро, столиця – у заторах.

На Південному мосту – ремонтні роботи

Аварійна ситуація сталась на Південному мосту з одним зі старих деформаційних швів. Як повідомляє "Київавтодор" у фейсбуці, обірвався накривний лист.

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Покриття уже лагодять. На це, прогнозують у "Київавтодорі", фахівцям знадобиться 3 – 4 години. Рух у напрямку правого берега частково обмежено.



На ремонт витратять кілька годин / Фото з фейсбук-сторінки "Київавтодору"

Рух на правий берег – ускладнено

Тим часом на Північному мосту вранці 26 травня стались одразу дві аварії. Ще одна ДТП неподалік мосту – на проспекті Романа Шухевича.

Зверніть увагу! У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен. На станціях чергують працівники поліції, а самі працівники метро на роботі також перебувають лише у засобах захисту.

Коротко про ситуацію з заторами у Києві станом на ранок 26 травня

Рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро.

через Дніпро. Затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, проспекті Бажана, Дніпровській набережній, бульварі Перова, проспекті Визволителів.

Ускладнений рух – проспект Лобановського, проспект Перемоги, Голосіївський проспект.

Крім того, затори є у центрі Києва.

Затори у Києві, скриншоти з Google Maps: