У Києві на Південному мосту пошкодилось покриття, місто у заторах: фото
У Києві на Південному мосту сталось часткове руйнування покриття 26 травня. Водночас, попри відкриття метро, столиця – у заторах.
На Південному мосту – ремонтні роботи
Аварійна ситуація сталась на Південному мосту з одним зі старих деформаційних швів. Як повідомляє "Київавтодор" у фейсбуці, обірвався накривний лист.
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Покриття уже лагодять. На це, прогнозують у "Київавтодорі", фахівцям знадобиться 3 – 4 години. Рух у напрямку правого берега частково обмежено.
На ремонт витратять кілька годин / Фото з фейсбук-сторінки "Київавтодору"
Рух на правий берег – ускладнено
Тим часом на Північному мосту вранці 26 травня стались одразу дві аварії. Ще одна ДТП неподалік мосту – на проспекті Романа Шухевича.
Зверніть увагу! У Києві з 25 травня запрацював міський метрополітен. На станціях чергують працівники поліції, а самі працівники метро на роботі також перебувають лише у засобах захисту.
Коротко про ситуацію з заторами у Києві станом на ранок 26 травня
- Рух ускладнено на всіх мостах через Дніпро.
- Затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, проспекті Бажана, Дніпровській набережній, бульварі Перова, проспекті Визволителів.
- Ускладнений рух – проспект Лобановського, проспект Перемоги, Голосіївський проспект.
- Крім того, затори є у центрі Києва.
Затори у Києві, скриншоти з Google Maps: