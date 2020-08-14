У Києві зростає кількість хворих на COVID-19, а лікарні столиці, що приймають таких хворих, заповнені більш, ніж наполовину. Через це Київ опинився у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки, тож з 17 серпня у столиці посилять карантинні обмеження і заборони для мешканців.

Так, заповненість ліжок у медзакладах Києва, що приймають хворих з COVID-19, зросла до 52,2%. Столиця готує до прийому нових хворих лікарні другої хвилі. Про це у своєму телеграм-каналі написав міський голова Києва Віталій Кличко.

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Він наголосив: через несприятливу ситуацію у столиці та її потрапляння до жовтої зони карантину буде посилена низка обмежень і заборон.

Посилення карантину в Києві: що буде під забороною

Перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;

Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі понад однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж у 1,5 метри;

Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж у 1,5 метри; Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Кличко також попросив киян та гостей столиці не ігнорувати ці заборони та дотримуватися таких простих правил: носити маску у громадських місцях, мити руки та обробляти їх антисептиком, дотримуватися дистанції.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві: