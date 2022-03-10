Усіх громадян просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. На цьому наголосили в КМДА.
Увага Ми чекаємо на конкретний сигнал, – Зеленський про розгляд заявки України на членство в ЄС
Що робити під час сирени
- Негайно ідіть в укриття.
- Швидко вимкніть газ і світло.
- Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку, сусідам.
- Прихопіть "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом.
Зверніть увагу – Що робити, коли почули сигнал сирени: дивіться відео
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