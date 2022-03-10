Усіх громадян просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. На цьому наголосили в КМДА.

Увага Ми чекаємо на конкретний сигнал, – Зеленський про розгляд заявки України на членство в ЄС

Що робити під час сирени

Негайно ідіть в укриття.

Швидко вимкніть газ і світло.

Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку, сусідам.

Прихопіть "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом.

Увага! Виходити з укриття можна лише після відповідного повідомлення про безпеку.

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