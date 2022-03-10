Усіх громадян просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. На цьому наголосили в КМДА.

Увага Ми чекаємо на конкретний сигнал, – Зеленський про розгляд заявки України на членство в ЄС

Що робити під час сирени

  • Негайно ідіть в укриття.
  • Швидко вимкніть газ і світло.
  • Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку, сусідам.
  • Прихопіть "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом.

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Війна

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