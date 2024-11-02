Росія запустила ударні дрони по Україні. У Києві пролунали вибухи, передає 24 Канал.

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Працюють сили протиповітряної оборони

У КМВА наголосили, що по повітряних цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили поінформували про кілька "Шахедів" курсом на Київ. Вони рухаються з південного та північного напрямків.

Також у КМВА закликали залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги. Також можна скористатись правилом двох стін. пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте власною безпекою.