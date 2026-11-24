Вибухи у Києві / 24 Канал
У Києві вдень 24 листопада пролунали вибухи. У місті та області фіксували БпЛА.
Про це пише Суспільне та міський голова Києва Віталій Кличко.
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Що відомо про атаку
Гучно у столиці було приблизно о 15:19. А перед цим, о 15:07, Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу.
Відомо, що унаслідок атаки на Київ у Голосіївському районі сталася пожежа в складському приміщенні. Там зафіксували падіння БпЛА.
Екстрені служби прямують на місце.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, що 24 листопада на Житомирщині російський БпЛА атакував залізничну станцію. Є загиблий і поранені.
Окрім того, Росія двічі за ранок атакувала Вінницю. Також є постраждалі.
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