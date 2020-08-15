У Києві на пішохідному мосту та біля Арки дружби народів відбулася акція на підтримку білорусів, які протестують проти результатів виборів та провладного терору.

На знак солідарності з героями Білорусі на акцію прийшли не лише українці, але й білоруси, які з різних причин не можуть долучитися до протестів на батьківщині. Про це повідомляє Громадське.

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На жаль, я не в Мінську. І тому приходжу туди, куди можу: до посольства, ось сюди. Не може бути байдуже через те, що відбувається у тебе на Батьківщині,

– розповіла учасниця акції.



На акцію люди принесли квіти та плакати / Фото hromadske

Загиблого у Білорусі 10 серпня Олександра Тарайковського активісти вшанували хвилиною мовчання.

Як символ єдності, окрім біло-червоно-білого прапора, на акцію у Києві люди також принесли живі квіти. Їх у Білорусі мітингувальники дарують силовикам – 24 канал.

Одна із учасниць акції, білоруська журналістка, розповіла, що приїхала до Києва вже у розпал протестів. Її силою змусили покинути рідну Білорусь.

Вони сказали, що якщо я не заспокоюсь, завтра моїх дітей заберуть,

– розповідає жінка.

Метою акції є також розповісти українцям, що, насправді, відбувається у Білорусі.

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