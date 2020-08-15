"На жаль, я не в Мінську": у Києві провели акцію на підтримку білоруських протестувальників
У Києві на пішохідному мосту та біля Арки дружби народів відбулася акція на підтримку білорусів, які протестують проти результатів виборів та провладного терору.
На знак солідарності з героями Білорусі на акцію прийшли не лише українці, але й білоруси, які з різних причин не можуть долучитися до протестів на батьківщині. Про це повідомляє Громадське.
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На жаль, я не в Мінську. І тому приходжу туди, куди можу: до посольства, ось сюди. Не може бути байдуже через те, що відбувається у тебе на Батьківщині,
– розповіла учасниця акції.
На акцію люди принесли квіти та плакати / Фото hromadske
Загиблого у Білорусі 10 серпня Олександра Тарайковського активісти вшанували хвилиною мовчання.
Як символ єдності, окрім біло-червоно-білого прапора, на акцію у Києві люди також принесли живі квіти. Їх у Білорусі мітингувальники дарують силовикам – 24 канал.
Одна із учасниць акції, білоруська журналістка, розповіла, що приїхала до Києва вже у розпал протестів. Її силою змусили покинути рідну Білорусь.
Вони сказали, що якщо я не заспокоюсь, завтра моїх дітей заберуть,
– розповідає жінка.
Метою акції є також розповісти українцям, що, насправді, відбувається у Білорусі.
Що потрібно знати про протести у Білорусі
- Мирні протести розпочалися у Білорусі 9 серпня після президентських виборів.
- Білоруси не визнали офіційних результатів виборів та вважають їх сфальсифікованими. Світова спільнота підтримує їх.
- ОМОНівці під час розгону протестувальників застосовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. У Бресті в активістів стріляли на ураження.
- У результаті протестів є загиблі, сотні білорусів отримали трамви різного ступеня важкості.
- Затримано приблизно 7 тисяч активістів.