Одні постраждалі під час протестів у Білорусі перебувають у реанімації, інших вже виписали, однак на всіх чекає тривала реабілітація – фізична і психологічна. Точна кількість людей, які стали жертвами провладного терору, досі невідома.

Медики обурені тим, що до постраждалих, які опинилися на лікарняних ліжках через насилля силовиків у СІЗО, не приходять судово-медичні експерти, щоб задокументувати ушкодження. Про це після розмови з постраждалими повідомив TUT.BY.

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Взагалі, експерти приїжджають в лікарню, але не до таких пацієнтів. Нагадаю, виклик здійснює слідчий, який веде справу,

– розповів один з лікарів.

У розмові з журналістами шестеро постраждалих назвали свої діагнози: черепно-мозкова травма, численні забої, вибухова травма, струс мозку, уламкові поранення, розрив печінки, травматичний шок. Усі травмовані заявили, що над ними знущалися силовики.



Олексій. Через численні побої не може підвестися з ліжка / Фото TUT.BY



Максим. Періодично впадає у забуття. Від побоїв розірвалася печінка / Фото TUT.BY



Олександр. Його ноги фіолетові від побоїв / Фото TUT.BY Олександр. Його ноги фіолетові від побоїв / Фото TUT.BY



Марія. У неї влучила світлошумова граната / Фото TUT.BY



Кирило. У процесі побиття отримав перелом плечової кістки / Фото TUT.BY

Що варто знати про протести у Білорусі