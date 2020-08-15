Шок і розрив печінки: постраждалі під час протестів у Білорусі назвали діагнози – фото 18+
Одні постраждалі під час протестів у Білорусі перебувають у реанімації, інших вже виписали, однак на всіх чекає тривала реабілітація – фізична і психологічна. Точна кількість людей, які стали жертвами провладного терору, досі невідома.
Медики обурені тим, що до постраждалих, які опинилися на лікарняних ліжках через насилля силовиків у СІЗО, не приходять судово-медичні експерти, щоб задокументувати ушкодження. Про це після розмови з постраждалими повідомив TUT.BY.
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Взагалі, експерти приїжджають в лікарню, але не до таких пацієнтів. Нагадаю, виклик здійснює слідчий, який веде справу,
– розповів один з лікарів.
У розмові з журналістами шестеро постраждалих назвали свої діагнози: черепно-мозкова травма, численні забої, вибухова травма, струс мозку, уламкові поранення, розрив печінки, травматичний шок. Усі травмовані заявили, що над ними знущалися силовики.
Олексій. Через численні побої не може підвестися з ліжка / Фото TUT.BY
Максим. Періодично впадає у забуття. Від побоїв розірвалася печінка / Фото TUT.BY
Олександр. Його ноги фіолетові від побоїв / Фото TUT.BY
Марія. У неї влучила світлошумова граната / Фото TUT.BY
Кирило. У процесі побиття отримав перелом плечової кістки / Фото TUT.BY
Що варто знати про протести у Білорусі
- Президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня.
- Коли оприлюднили дані перших екзитполів, країну сколихнули протести. Білоруси не повірили у перемогу чинного президента Олександра Лукашенка.
- ОМОНу віддали наказ розігнати мітингувальників. Для придушення протестів силовики використали ґумові кулі та світлошумові гранати. Сотні протестувальників отримали поранення, є загиблі.
- МВС Білорусі офіційно визнало, що у Бресті силовики стріляли на ураження.
- У МОЗ Білорусі заявляють, що серед постраждалих на мітингах – лише 150 осіб потребували госпіталізації.