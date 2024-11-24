Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Завтра, 25 листопада, час застосування й обсяг обмежень будуть такими: 14:00 – 20:00 – одна черга відключень,

– заявили в Укренерго.

Причина тимчасового запровадження обмежень –

пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах



Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком