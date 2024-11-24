Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Завтра, 25 листопада, час застосування й обсяг обмежень будуть такими: 14:00 – 20:00 – одна черга відключень,
– заявили в Укренерго.
Причина тимчасового запровадження обмежень –
пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 17 листопада
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах
Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком