Робочий тиждень 9 червня більш ніж плідно почався у 20-річного молодика в Києві. Він з самого ранку встиг викрасти автомобіль іноземного посла, будучи напідпитку, влаштувати ДТП і погоню з поліцією.

Правопорушник у стані сп'яніння проник до резиденції, викрав ключі від позашляховика й втік на ньому, повідомляє поліція Києва.

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Зловмисник викрав автомобіль Mitsubishi Pajero і зніс ним ворота в резиденції. Далі він вирушив у невідомому напрямку, але на Андріївському узвозі влаштував ДТП і втік, залишивши автівку.



У Києві молодий чоловік викрав автомобіль іноземного посла / фото поліції

Втім поліцейські змогли затримати хлопця неподалік від місця аварії. Зловмисником виявився 20-річний хлопець, в якого правоохоронці помітили ознаки сп'яніння.



Зловмисника затримала поліція недалеко від місця аварії / фото поліції

Поліцейські вже почали розслідування за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом разом з проникненням. За це йому загрожує до 8 років за ґратами.