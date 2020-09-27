У Києві сильна злива затопила станцію метро: відео
У Києві через потужну зливу 27 вересня частина води потрапила всередину станції метро "Почайна". Рятувальники одразу почали її відкачувати.
Відео затоплення київської станції метро "Почайна" опублікували очевидці у фейсбук-групі "Київ оперативний".
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Тече річка невеличка. Скочу – перескочу,
– зазначив автор допису.
Синоптики попереджають киян про грозу до кінця доби
Український гідрометцентр прогнозує грозу в столиці впродовж двох годин та до кінця доби. Очікується штормовий вітер – 5 – 24 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Київавтодор працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобі готові ліквідовувати наслідки негоди готові.
Осінь в Україні буде дощовою
Як повідомив синоптик Леонід Горбань, восени буде багато дощів. Найбільше їх прогнозують в центрі України. Загалом дощитиме на усій території України, в середньому очікують близько 25 міліметрів опадів за місяць. Найсухіше буде на Одещині.
За словами народного синоптика Леоніда Горнбаня, в жовтні слід очікувати незначне похолодання. Температура повітря становитиме +15…+17 градусів. Відносно тепла погода протриває майже до кінця жовтня. Однак у 20-тих числах жовтня температура повітря впаде до +13…+14 градусів.