У Києві через потужну зливу 27 вересня частина води потрапила всередину станції метро "Почайна". Рятувальники одразу почали її відкачувати.

Відео затоплення київської станції метро "Почайна" опублікували очевидці у фейсбук-групі "Київ оперативний".

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Тече річка невеличка. Скочу – перескочу,

– зазначив автор допису.

Дивіться відео затоплення станції "Почайна"

Зверху зі станції викачують гарячу воду / Фотографія Александра Примина

Синоптики попереджають киян про грозу до кінця доби

Український гідрометцентр прогнозує грозу в столиці впродовж двох годин та до кінця доби. Очікується штормовий вітер – 5 – 24 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Київавтодор працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобі готові ліквідовувати наслідки негоди готові.

Осінь в Україні буде дощовою

Як повідомив синоптик Леонід Горбань, восени буде багато дощів. Найбільше їх прогнозують в центрі України. Загалом дощитиме на усій території України, в середньому очікують близько 25 міліметрів опадів за місяць. Найсухіше буде на Одещині.

За словами народного синоптика Леоніда Горнбаня, в жовтні слід очікувати незначне похолодання. Температура повітря становитиме +15…+17 градусів. Відносно тепла погода протриває майже до кінця жовтня. Однак у 20-тих числах жовтня температура повітря впаде до +13…+14 градусів.