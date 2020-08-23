Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, коли в Україну прийдуть перші заморозки. Він зауважив, що мороз не варто чекати раніше жовтня.

Коли в Україні чекати перші заморозки

За словами Горбаня, 28 – 29 жовтня в Україні може прийти перший сніг з дощем. Про це синоптик сказав у коментарі виданню "Обозреватель".

Важливо Грози та шквали вітру: якою буде погода на День Незалежності України

Він заявив, що у Київській та Полтавській областях 28 – 29 жовтня вночі температура повітря може опуститися до -1...-4 градусів. Горбань заявив, що весь жовтень буде холодним, а перша декада, тобто з 1 по 12 жовтня – дощовою.

Синоптик зауважив, що до 14 жовтня вдень повітря буде прогріватися до +16 градусів, у період з 15 по 25 жовтня максимальне значення денних температур складе +12 градусів.

Актуально Смерчі стануть для України звичним явищем: прогноз синоптика

Якою буде погода у вересні