Погода у вересні обіцяє бути доволі теплою. Принаймні, синоптики прогнозують на кілька градусів вищу середньомісячну температуру повітря у перший місяць осені, аніж це було попередніми роками.

Прогноз погоди на вересень розмістив на своєму сайті Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на вересень

У вересні середня місячна температура очікується в межах +14…+19 градусів. Це на 1 – 2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Щоправда, у горах температурні позначки можуть бути трохи нижчими – +11…+12 градусів.

Водночас місячна кількість опадів очікується в межах 35 – 72 міліметрів, в Карпатах – до 107 міліметрів, що в межах середніх багаторічних значень.

Синоптики зазначають, що вересень – це перехідний місяць від літа до осені, тож йому властиве загальне зниження температури. Водночас у цей же період значно зменшується кількість грозових дощів.

Впродовж вересня, крім більшості південних областей та Криму, відбувається поступове зниження середньої добової температури: від 15 градусів тепла у бік зниження, що й означає початок осені.

Яким зазвичай в Україні є вересень