Якою буде погода у вересні: прогноз від синоптиків
Погода у вересні обіцяє бути доволі теплою. Принаймні, синоптики прогнозують на кілька градусів вищу середньомісячну температуру повітря у перший місяць осені, аніж це було попередніми роками.
Прогноз погоди на вересень розмістив на своєму сайті Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на вересень
У вересні середня місячна температура очікується в межах +14…+19 градусів. Це на 1 – 2 градуси вище середніх багаторічних значень.
Щоправда, у горах температурні позначки можуть бути трохи нижчими – +11…+12 градусів.
Водночас місячна кількість опадів очікується в межах 35 – 72 міліметрів, в Карпатах – до 107 міліметрів, що в межах середніх багаторічних значень.
Синоптики зазначають, що вересень – це перехідний місяць від літа до осені, тож йому властиве загальне зниження температури. Водночас у цей же період значно зменшується кількість грозових дощів.
Впродовж вересня, крім більшості південних областей та Криму, відбувається поступове зниження середньої добової температури: від 15 градусів тепла у бік зниження, що й означає початок осені.
Яким зазвичай в Україні є вересень
- Середня місячна температура повітря в перший місяць осені складає +12 градусів, в гірських районах +8…+13 градусів.
- Абсолютний максимум температури повітря в вересні фіксували на рівні + 30…+39 градусів, а в гірських районах – +22…+29 градусів.
- Своєю чергою, абсолютний мінімум був – 1…-8 градусів, на Півдні місцями 0…+4 градуси.
- Заморозки в повітрі переважно з’являються у другій та третій декадах, в гірських районах та місцями у північних та центральних областях – в першій декаді.
- Середня місячна кількість опадів складає 27 – 62 міліметри, в Карпатах та на Закарпатті переважно 71 –125 міліметрів.