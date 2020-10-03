У Києві під стінами Офісу Президента 3 жовтня відбулась акція «Бій за освіту!». Її учасники розкритикували діяльність Сергія Шкарлета. Останній зараз є виконувачем обов'язків міністра освіти та науки.

Акція проти діяльності Шкарлета під ОПУ: деталі

Участь у заході взяли приблизно 100 осіб. Серед учасників, зокрема, були представники студентських і молодіжних організацій, студенти Олімпійського коледжу іменні Піддубного, науковці та представники громадянського суспільства. Про це пише 24 канал.

До теми Студенти Олімпійського коледжу мітингують біля Кабміну: у них лише одна вимога

Вони тримали плакати "Стоп Шкарлет! Ти – нам не міністр", "Цей міністр зламався — вимагаємо нового", "Ми зупинимося тоді, коли він піде". Активісти також скандували: "Шкарлета – геть!"

Окрім того, активісти принесли під будівлю ОПУ кілька гарбузів як символ незгоди з діяльністю Шкарлета. Зауважимо, що під час цієї частини вони запалили фаєри.

За словами організаторів, свій протест вони приурочили до 30-ї річниці Революції на граніті.

Радимо ознайомитися Кінець випробувального терміну Сергія Шкарлета: що він встиг зробити на посаді в МОН

Акція під ОПУ проти діяльності Шкарлета (Фото Укрінформу)