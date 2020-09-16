У Києві 16 вересня 2000 року зник журналіст і засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту.

У Києві на будівлі Національної спілки журналістів України відкрили меморіальну дошку на честь журналіста Георгія Гонгадзе. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіли кореспонденти 24 каналу.

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На відкриття дошки прийшли пересічні громадяни, колеги та друзі. Присутніх обурювало, що за 20 років досі не названо замовників вбивства журналіста.

"Я вважаю, що вже прийшов час оприлюднити матеріали справ, як і оприлюднити те, що було зібрано слідчими. А зібрано було чимало, бо на різних проміжках часу зі справою працювали висококваліфіковані слідчі й вони зробили неможливе", – прокоментувала представниця сім'ї Гонгадзе Валентина Теличенко.

Дивіться фото з відкриття / (Українська правда):

Що відомо про вбивство Гонгадзе

Засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області знайшли тіло без голови. Вважається, що це тіло вбитого журналіста Георгія Гонгадзе.

За вбивство Гонгадзе у 2008 році засудили трьох ексспівробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України: Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Суд призначив їм строки ув’язнення від 12 до 13 років за ґратами.

У січні 2013 року до довічного ув’язнення засудили колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.

У 2000 році журналіста Олексія Подольського також викрали і вивезли до лісу. Серед організаторів і виконавців викрадення був Пукач.

Замовники вбивства досі не встановлені.

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